Biasin: “Marotta vuole Dybala con Lautaro. Bremer ha scelto l’Inter, si farà se…”

Tutto sul mercato dell’Inter. Da Bremer a Dybala, passando per le cessioni: ecco gli aggiornamenti di Biasin

Tutto sul mercato dell’Inter. Da Bremer a Dybala, passando per le cessioni. Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così dei nomi caldi per i nerazzurri in vista dell’estate: “Su Dybala ci sono più possibilità che per Lukaku. Marotta ha di fatto chiesto tempo all’entourage dell’argentino per cercare l’incastro giusto per provare a portarlo a Milano. Il senso è: se mi tocca vendere Lautaro per prendere Dybala e stop, allora no. Se invece l’Inter prende Dybala, tiene Lautaro e le risorse le trova con altre cessioni, allora ci si può ragionare. Quest’operazione è ancora fattibile, ma al momento congelata. Non si sa se si riuscirà a farla ecco. Più possibilità per Dybala che per Lukaku, ma nessuna certezza.