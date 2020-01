Valverde: “Vidal? A me interessa che si alleni bene, al resto ci penserà il club”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa della vigilia del derby contro l’Espanyol ha parlato della situazione riguardante Arturo Vidal, tornato ad allenarsi dopo le vacanze e da tempo accostato all’Inter: “Messi, Suarez e Vidal hanno seguito un programma di allenamento durante le vacanze, si sono ripresentati a Barcellona in buone condizioni. Vidal? Credo ci sia una differenza di valutazione per una questione contrattuale, ma non ritengo che questo possa incidere sull’aspetto sportivo. Si sta allenando bene come sempre, il resto lo risolverà con il club. Nelle questioni contrattuali ci sono sempre delle differenze di valutazioni. La questione verrà risolta internamente. Non credo che sia la prima volta che succede, nè sarà l’ultima. Nel lavoro quotidiano, conoscendo Arturo, tutto prosegue normalmente, non vedo nessun problema“.