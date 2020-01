Vidal in cima alla lista, contatti continui tra Inter e Barça. Marotta e Ausilio al lavoro

L’Inter vuole riportare in Italia Arturo Vidal. Il cileno è l’obiettivo numero uno per il mercato nerazzurro di gennaio e la dirigenza interista sta lavorando per accontentare la volontà di Antonio Conte. Intanto, oggi Vidal è rientrato a Barcellona ed è sceso in campo con la formazione catalana, dopo aver festeggiato in Cile il Natale.

“Mentre Vidal si allena l’Inter spera di trovare l’intesa con il Barcellona per portare a Milano il centrocampista già nella finestra di gennaio. Il cileno è considerato funzionale al progetto e lo ha messo per questo in cima alla lista, nella quale è presente anche Eriksen, in questo caso per giugno. I contatti tra Inter e Barcellona per Vidal sono continui: il club nerazzurro spera di trovare un accordo, forte anche della volontà del centrocampista di lasciare la Spagna. La trattativa non è facile, ma si continua a lavorare. Così come lo stesso Vidal, tornato ad allenarsi con il resto della suadra in attesa di capire il suo futuro”, spiega Gianluca Di Marzio.