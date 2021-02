Vanhesuden: “Lukaku felice all’Inter, ha detto che mi aspetta. L’obiettivo è tornare a Milano”

Spinge forte, Zinho Vanheusden, per poter tornare in campo il prima possibile. Il difensore belga, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e adesso allo Standard Liegi, sta cercando di recuperare dall’ennesimo infortunio al ginocchio, che lo costringerà a stare ai box ancora per un po’. In un’intervista concessa all’emittente belga rbtf, Vanheusden ha svelato anche il suo desiderio di tornare all’Inter:

Il desiderio di Vanheusden: tornare all’Inter

RITORNO IN CAMPO – “Sto bene, sono un ragazzo positivo anche se ci sono giorni più difficili. Mi mancano la pressione, il campo e i tifosi. Tutto ciò che riguarda il calcio. Martinez? Mi ha chiamato, come dopo ogni infortunio. Mi ha detto che sarei tornato, che non dovevo scoraggiarmi, che ero forte. La porta resta aperta. L’Europeo? Non ci penso. Penso al ginocchio e al ritorno in forma al 100% e non mi fa più male. Vedremo cosa dice il campo perché è lì che sta la verità”.

INTER – “L’obiettivo sarebbe tornare all’Inter. È un club molto grande. Mi ha fatto crescere. Tra i 15 ei 18 anni ci ho vissuto molto. Ho imparato molto come difensore. Romelu Lukaku è felice lì, mi aspetterà”.

(Fonte: rbtf.be)