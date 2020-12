Vanheusden: “Futuro? Sarebbe bello se giocassi ancora nell’Inter. Sento che posso fare…”

In una lunga intervista rilasciata a Nieuwsblad, Zinho Vanheusden torna sul terribile infortunio subito nel corso della gara tra lo Standard Liegi e l’Ostenda. “L’ho capito subito quello che era successo, ho sentito come uno strappo. L’ho persino sentito. Arnaud Bodart mi ha detto che l’ha sentito anche lui“. Il difensore adesso vuole pensare più al suo recupero completo: “L’Europeo? Voglio solo essere in forma al 100%. È ora di pensare a me stesso. Ho giocato tanto prima di quell’infortunio, sedici partite in poco più di due mesi. Non che fosse la causa, ma la stanchezza gioca sempre un ruolo. Con il precedente infortunio alla cartilagine, ho ricominciato troppo velocemente. Ovviamente era troppo veloce per qualcuno che era stato fuori per sei mesi e aveva appena ricominciato ad allenarsi. Lo sapevo io e lo sapevano tutti“.

FUTURO – Vanheusden ha le idee chiare sul futuro: “Senza il mio infortunio sarei andato comunque all’estero dopo questa stagione. Sento che posso fare un passo avanti. Adesso non lo so. Non giocherò a lungo in Belgio. Ma se parto dopo questa stagione o dopo la prossima, dipende dalla situazione. Da come mi sento, dall’infortunio, dalla squadra. È troppo presto per saperlo adesso. Sarebbe bello se giocassi ancora nell’Inter in futuro, perché ho un passato lì. Ma soprattutto voglio giocare con una squadra di vertice in Champions League. Ottenere il massimo dalla mia carriera, questo è l’obiettivo. Posso ancora tornare in Belgio. Ma in Belgio non mi vedo mai per nessun’altra squadra che lo Standard“.

(Nieuwsblad)