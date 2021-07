In Belgio – Vanheusden torna all’Inter, domani la firma. Sarà prestato ancora

Il talentuoso classe '99 è atteso domani a Milano: accordo raggiunto con lo Standrad Liegi, ancora da decidere la prossima destinazione

Zinho Vanheusden torna all'Inter: secondo quanto riporta la stampa belga, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con lo Standard Liegi per il riacquisto del difensore classe '99, atteso domani a Milano per la firma del nuovo contratto. Il talentuoso centrale rientra così in Italia dopo tre stagioni trascorse in Belgio, nelle quali ha dimostrato tutte le sue qualità nonostante i tantissimi infortuni, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale e sfiorando la chiamata per Euro 2020. Ancora da decidere il suo futuro: l'idea dell'Inter è quella di prestarlo nuovamente, e non è da escludere una nuova stagione allo Standard Liegi.