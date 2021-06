All. Standard: “Spero Vanheusden rimanga, ma ricordate una cosa. Vedremo come…”

Il tecnico dello Standard spera che il difensore rimanga, anche se la situazione finanziaria del club non è delle migliori

Lo Standard ha iniziato a prepararsi in vista della prossima stagione. Sono tanti i nodi che il club dovrà sciogliere, a partire dal futuro di Zinho Vanheusden . L'Inter ha conservato il diritto di riacquisto per 16 milioni da garantire al termine della stagione, ma ad oggi appare improbabile che il club nerazzurro sborsi una cifra simile considerando la situazione finanziaria non buona.

"Non ho idea se rimarrà, ma speriamo che Zinho rimanga con noi più a lungo", ha detto Mbaye Leye, tecnico dello Standard. "Questa è una situazione in cui lo Standard, Zinho e l'Inter devono ritrovarsi. Zinho ha tutto quello che cerco in un giocatore: mentalità vincente, grinta e leadership. Ma ricordate, lo Standard deve trovare un equilibrio economico. Vedremo come sarà la situazione il primo luglio".