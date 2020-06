Stampa Uk – Inter, Vecino offerto al Tottenham. Concorrenza in Premier, ma è esclusa l’asta

Al Tottenham è stata nuovamente offerta la possibilità di prendere dall’Inter Matias Vecino per circa venti mln. Questo è quanto sostiene il Daily Star, giornale inglese. Anche a gennaio si era parlato del possibile approdo del centrocampista nerazzurro in Premier League. Se ne era parlato anche come di una contropartita nell’ambito dell’operazione Eriksen, ma poi tutto è finito con un nulla di fatto. Per il quotidiano il giocatore è sul mercato ed è anche nel mirino di Everton e Arsenal. A Mourinho non dispiacerebbe affatto allenare il giocatore interista, spiega lo stesso articolo. Gli intermediari della trattativa avrebbero contattato gli Spurs per valutare il loro interesse e il club inglese starebbe valutando il da farsi.

“Vecino sarà ricordato dai tifosi della squadra londinese per aver segnato un gol all’ultimo minuto nei gironi di Champions League nella scorsa stagione. Il giocatore ha ancora un contratto lungo ma potrebbe essere ceduto per fare spazio ad altri acquisti”, si legge ancora. Mou ha ammesso che non ci saranno tanti soldi da spendere nel prossimo mercato e sa che non ci sarà un’asta neanche per il giocatore interista anche se ci sono altri club a volerlo. Al momento sia Arsenal che Everton, seppur interessate, stanno dando spazio ad altre priorità. “E questo potrebbe spianare la strada agli Spurs, con il giocatore che già a gennaio avrebbe detto sì al trasferimento a Londra”, conclude il giornale.

(Fonte: Daily Star)