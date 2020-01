Valenti: “Everton-Vecino? Sempre amato Ancelotti. Con tutto il rispetto per Borja ma Eriksen…”

“Everton-Vecino? Ho sempre stimato e amato Ancelotti, se dovesse darci una mano per liberare un tassello per Vidal…”. Intervenuto a Tiki Taka, Giacomo Ciccio Valenti ha parlato così, in maniera ironica, sull’interesse dell’Everton per Vecino.

INTER DIVERSA – Valenti, poi, ha parlato di Conte: “Conte ha fatto un grosso lavoro durante la settimana di gennaio prima dell’inizio del campionato. Ieri, con tutto il bene che voglio a Borja Valero, ieri era lui il perno del centrocampo. Se dovesse essere Eriksen o Vidal, le cose potrebbero cambiare. E ogni tanto mancano due passi al VAR”.

NAINGGOLAN – “Rimpianto no, sarebbe stato utile. Dopo il gol vai a pensare tante cose ma il giorno dopo arriva Eriksen. Il gol ha rappresentato due punti in meno sicuramente”.