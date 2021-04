Vecino: “Non è stato facile questo periodo. Questa la mia top 5 interista”

Matias Vecino è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari

È Matias Vecino il protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari. Il centrocampista non dimentica il difficile periodo che ha attraversato subito dopo l'infortunio. "Non è stato facile questo periodo in cui sono stato fermo, si soffre tanto ma l’importante è avere pazienza, lavorare sempre duramente e saper aspettare il momento giusto". Quando deve indicare il suo idolo, Vecino non ha dubbi: "Veron. Mi è sempre piaciuto, è stato un riferimento per me. Diventare come lui non è per niente semplice ma l’ho sempre ammirato per la sua qualità e la sua personalità".