Vecino non convocato per Udinese-Inter. GdS: “Rientro non così lontano ma…”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha in mente di confermare in toto la formazione che ha battuto la Juventus anche contro l’Udinese.

Arturo Vidal, dunque, non riposerà in ottica derby, così come Hakimi e Young agiranno sulle due corsie laterali. Ma c’è una novità non così positiva per Conte: per Udine non è partito Matias Vecino, che deve così rimandare il suo rientro tra i convocati anche se è possibile che ciò avvenga già per il derby con il Milan di martedì.

Sempre contro il Milan, è possibile che Conte faccia turnover con Sanchez probabile titolare, come riportato da La Gazzetta dello Sport.