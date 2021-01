Sky – Inter, Conte spera di avere tra i convocati Vecino. Sensi e Sanchez, la situazione

Giornata di tamponi in casa Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenamento è attualmente in corso in vista della gara di sabato contro l’Udinese. Antonio Conte spera di avere tra i convocati Vecino. Il tecnico valuta il miglioramento delle condizioni di Stefano Sensi dopo il tentativo di metterlo in campo da titolare contro la Fiorentina. Anche Sanchez sta abbastanza bene, verrà convocato, da capire se Conte lo farà giocare dal primo minuto o a gara in corso.

(Sky Sport)