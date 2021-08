UFFICIALE – Inter-Real Madrid, da domani in vendita i biglietti per il match: i dettagli

Attraverso una nota, l'Inter ha annunciato che da domani saranno in vendita i biglietti per la prima gara del Gruppo D di Champions

Marco Macca

Attraverso una nota sul proprio sito, l'Inter ha annunciato che da domani saranno in vendita i biglietti per la prima gara del Gruppo D di Champions League, a San Siro contro il Real Madrid. Ecco il comunicato del club nerazzurro:

Mercoledì 15 settembre alle ore 21 andrà in scena la 1^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22: a San Siro l’Inter ospiterà il Real Madrid nel big match che aprirà il cammino europeo dei nerazzurri (qui il calendario completo).

Dopo aver sostenuto la squadra di Simone Inzaghi nel successo per 4-0 contro il Genoa all’esordio in campionato, i tifosi nerazzurri potranno assistere, a San Siro, al prestigioso debutto europeo dell’Inter 2021/22 nella prima notte di UEFA Champions League, la sfida contro i Blancos di Carlo Ancelotti.

INTER-REAL MADRID, BIGLIETTI IN VENDITA

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della prima sfida del girone di UEFA Champions League 21-22, Inter-Real Madrid. Si ricorda che anche in questa occasione solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio.

FASE 1 | DA MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE LA VENDITA PER GLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita biglietti di Inter-Real Madrid prenderà il via alle ore 14.00 di mercoledì 1 settembre e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20. Fino alla mezzanotte di domenica 05 settembre sarà possibile utilizzare il numero della tessera SIAMO NOI per acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 19/20. In questa fase si potrà scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento o in eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Il secondo e terzo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde.

FASE 2 | LUNEDI’ 6 SETTEMBRE GLI ABBONATI 19/20 POTRANNO ACQUISTARE IN TUTTI I SETTORI DELLO STADIO

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di lunedì 6 settembre. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in qualsiasi settore disponibile dello stadio, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 19/20. Il secondo e terzo anello verde continuerà ad essere riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde.

FASE 3 | MARTEDI’ 7 SETTEMBRE LA VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 2021/2022

La terza fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di mercoledì 7 settembre e riguarderà i soci Inter Club che hanno rinnovato il tesseramento alla stagione 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno sarà possibile acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi ad un prezzo dedicato. Scopri i vantaggi del tesseramento Inter Club 21/22 su inter.it/interclub.

FASE 4 | VENDITA LIBERA

L’ultima fase di vendita libera prenderà il via alle ore 11.00 di mercoledì 8 settembre per tutti i posti rimasti disponibili.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione in questa fase di “riapertura degli stadi” e nuove procedure di accesso. Pertanto, per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio. Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi.

(Fonte: inter.it)