ESCLUSIVA Ag Lazaro: “Entusiasta del Benfica, è una ripartenza. Inzaghi? Gli ha detto…”

L'agente dell'esterno austriaco, Max Hagmayr, ha parlato a FCINTER1908 del trasferimento del giocatore al Benfica

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Benfica . L'esterno austriaco, di proprietà dell'Inter, è passato in prestito al club portoghese che lo ha ufficializzato poco fa. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente di Lazaro, Max Hagmayr, che ha parlato della nuova avventura:

"Valentino è entusiasta della nuova avventura col Benfica. Per lui si tratta di una ripartenza, un nuovo capitolo della sua carriera. Ha voglia di mettersi in discussione e migliorare, inizia un percorso importante che speriamo lo porti a grandi traguardi. Come sta? Fisicamente sta benissimo, è pronto per mettersi a disposizione del nuovo allenatore e giocare. Inzaghi? Ci ha parlato prima di partire, si è trovato bene con lui nel precampionato, ha augurato il meglio a Valentino".