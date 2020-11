Vidal espulso e l’Inter perde: il cileno si sfoga direttamente sui social contro l’arbitro

Protagonista in negativo con l’espulsione al 33′ del primo tempo che ha compromesso la partita dell’Inter, Arturo Vidal ha commentato con un post su Instagram la decisione dell’arbitro: un post con l’emoji arrabbiata, in segno di disapprovazione nei confronti del direttore di gara, reo di averlo espulso per proteste. Vidal, su Instagram, ha però limitato i commenti da parte dei tifosi che, sui social, lo hanno preso di mira, come uno dei colpevoli della serata no dell’Inter.