Capello: “Conte, l’Inter non gira: forse è ora di cambiare sistema. Vidal? Errore inamissibile”

Della pesante sconfitta dell’Inter con il Real Madrid in Champions League ha parlato a Sky Sport l’ex tecnico Fabio Capello:

“L’Inter è partita male senza determinazione, nella prima fase era sempre in difficoltà. Tre difensori contro un attaccante e poi in mezzo sei in inferiorità. Nella seconda parte con 4 difensori mi è piaciuta di più. Contro questo Real Madrid mediocre, l’Inter poteva fare di più. Lukaku non è stato trascinatore, poi le sciocchezze si pagano: l’errore di Vidal non è ammissibile. Se la squadra non funziona così forse è ora di cambiare sistema di gioco”.