Gds – Inter, Vidal in ritardo di condizione: ma pesa soprattutto una cosa. La vera sfida…

In questo inizio di stagione ci si aspettava sicuramente un contributo maggiore da parte di Arturo Vidal. Soprattutto in gare come quella con il Real Madrid dove il cileno ha sbagliato molti passaggi. “Arturo pare una copia sbiadita del centrocampista che fu ma, oltre a un ritardo di condizione, pesa un equivoco tattico: Conte ha voluto con tanta intensità il suo vecchio pupillo per scatenarlo più avanti. Per consentirgli di assaltare l’area come faceva alla Juve“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Il fatto che dal mercato non sia arrivato un altro mediano (richiestissimo dal tecnico) obbliga Vidal a giocare più indietro, dove non sembra avere né tempi né passo. Questa posizione ibrida è uno dei tanti compromessi di un autunno malandato. Di qua c’è sempre il sogno contiano, di là la realtà di una rosa di livello: trovare un equilibrio, e non solo sul cileno, sarà la vera sfida della stagione”.

(Gazzetta dello Sport)