Vidal: “Felice! Gol e vittoria li dedico ai tifosi dell’Inter che mi scrivono: io rispondo che…”

Le parole di Arturo Vidal a Inter TV: “Vittoria? Importantissima, sono felice. Contro la squadra che ha vinto il nono scudetto, una squadra fortissima. Una squadra con la quale tutti sanno che bisogna litigare per vincere lo scudetto. Abbiamo dimostrato che abbiamo fame e che faremo tutto per lottare fino alla fine. Questa era la squadra più forte, era il salto di qualità che dovevamo fare. Abbiamo fatto una partita bellissima, intelligente. Abbiamo dimostrato che noi ci siamo. Felice per il secondo gol, la cosa più importante e il nostro obiettivo è – non dico vincere lo scudetto – ma lavorare fino in fondo. Sono felice. Non mi sono mai fermato, ho sempre lavorato. Con l’Inter voglio fare tante cose grandi. Il gol e la vittoria li dedico ai miei figli, alla mia fidanzata e alla mia famiglia. E ai tifosi dell’Inter che sempre mi chiedono che cosa succede e io rispondo che ci sono, al 100% e che voglio continuare a lavorare così”.

(Inter TV)