PAGELLE: Barella spaziale! Brozovic-Bastoni show. Hakimi, che mal di testa per Frabotta

HANDANOVIC 7: Una sola parata. E contro la Juve è incredibile da dire. Ma che parata!

SKRINIAR 7: Sbattono contro di lui, a turno, Chiesa, Ronaldo e tutti coloro che si aggirano dalle sue parti

DE VRIJ 7: Qualcuno ha visto Morata?

BASTONI 8: Gioca con una tranquillità disarmante. E l’assist per il gol di Barella è da cineteca

HAKIMI 7: Altro avversario mandato al manicomio. Stavolta è il povero Frabotta, che viene letteralmente tritato dall’asse Hakimi-Barella

BARELLA 8: Partita mostruosa. Corre, rincorre, dirige, segna. Non si ferma mai. Giocatore diventato veramente irrefrenabile

BROZOVIC 7,5: Partita magistrale. Dirige i compagni e stavolta ci mette anche garra e cattiveria. Gli lasciano spazi e lui se li prende tutti

VIDAL 7: Risponde alle polemiche del pre-partita (davvero ingenuo nella migliore delle ipotesi) con un gol da Vidal. Inserimento e stacco vincente. In mezzo tante cose buone

YOUNG 6,5: L’Inter si scatena soprattutto sulla fascia destra. Ma lui partecipa attivamente alle manovre nerazzurre

LAUTARO 6: Fa tante cose buone. Nel controllo, nello spunto, nel dribbling. Però Lauti (come lo chiama Conte), quanti gol ti mangi!

LUKAKU 6,5: Ingaggia un gran bel duello con Chiellini. Duello d’altri tempi, con botte date e prese. E fa il consueto, grandissimo lavoro per i compagni

DARMIAN 6,5: Entra per l’ammonito Young ed entra subito in partita

GAGLIARDINI 6: A centrocampo non trema

SANCHEZ SV

CONTE 9: Incastra Pirlo e mette in campo la migliore Inter della stagione. Stavolta la squadra non trema, non arretra. Crea una infinità di palle gol. E’ la sua serata