Inter, Vidal non si abbatte: “Sii paziente, a volte per ottenere il meglio si deve…”

Addetti ai lavori e non hanno identificato nella persona di Arturo Vidal la testimonianza concreta delle difficoltà dell’inizio di stagione dell’Inter. E proprio il cileno avrebbe dovuto portare alla squadra quell’esperienza necessaria per superare i momenti di crisi e dare maggiore slancio in Italia e in Champions, dove Vidal è risultato un fattore ma in negativo. L’ex Barça, però, ha postato sui social un messaggio che infonde carica per il futuro:

“Sii paziente, a volte devi passare il peggio per ottenere il meglio. Forza Inter”.