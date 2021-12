Deluso dal poco impiego, Vidal vuole lasciare l’Inter. E spunta Conte. Fonti rivelano…

Il centrocampista cileno deluso dal fatto di avere avuto pochi minuti a disposizione in questa prima parte di stagione

Arturo Vidal vuole essere più protagonista in questa Inter. Secondo quanto riporta La Tercera, il centrocampista nerazzurro vorrebbe avere più spazio e starebbe valutando diverse opzioni. "Arturo è molto deluso per il poco spazio che ha avuto nella squadra. Credeva che questo fosse il suo anno. Pensava persino di giocare da titolare in Champions League contro il Real Madrid, ma non è successo. Non è riuscito a convincere Inzaghi e questo lo ha frustrato molto, tanto che sicuramente non continuerà all'Inter", dichiarano fonti vicine al giocatore. In caso di addio anticipato (il contratto del cileno scade il 30 giugno 2022), non mancherebbero le estimatrici per il centrocampista, due in particolare: Tottenham e Flamengo.