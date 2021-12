Mourinho sulla rosa della Roma: “Vorrei avere la panchina che ha Inzaghi all’Inter. E invece…”

Nel corso della conferenza stampa pre-Spezia, Josè Mourinho ha parlato anche della rosa dell'Inter, paragonandola alla sua Roma

"Contro l’Inter avevamo 8 giocatori con meno di 21 anni in panchina. Ci sta che sbaglino, come Darboe a Sofia, non per mancanza di qualità ma di esperienza, ma bisogna accettare gli errori come parte del processo di crescita, ci sta pagare il risultato e avere un po' di sofferenza però è così. Mi piacerebbe girarmi in panchina come fa Simone Inzaghi e vedere in panchina gente come Vidal, Lautaro, Correa, Darmian e Ranocchia. Però la nostra è una realtà diversa".