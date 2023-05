Vieri: “L’Inter ha la rosa più forte della Serie A. -22 dal Napoli, le colpe…”

L'ex attaccante Christian Vieri ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la Lazio domenica a San Siro

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la Lazio: “A San Siro in Inter-Lazio non c’è mai stata partita. I nerazzurri sono forti forti, Acerbi è scivolato due o tre volte e l’Inter ha rischiato per questo. Non so come fa la squadra ad aver perso tutte queste partite, ha un’altra cilindrata come dice Sarri. Gli undici sono forti e poi si scaldano gli altri… Dzeko, Lautaro, Calhanoglu, de Vrij…

L’Inter per me è troppo più forte delle altre squadre. La squadra sapeva che senza punti non sarebbe andata in Champions. La Lazio gioca bene, chapeau a Sarri, ne ha perse due ma gioca a calcio con tutti. L’Inter ha la rosa più forte del campionato ragazzi e ora sa che è arrivata al dunque in campionato.

-22 dal Napoli? La colpa la prende sempre l’allenatore, dirigenti e giocatori non se ne vanno… Si sa com’è, come funziona in Italia. L’Inter contro la Lazio seconda ha dominato forte eh ragazzi.

Tra Dzeko e Lukaku, tutta la vita Lukaku. Sta migliorando di partita in partita. In questo momento dà fastidio per la profondità che dà, per la sua fisicità. Non è quello di Conte, ma ora sta benone e apre spazi a Lautaro. E ora fa gol, per vincere tutte le partite servono le reti”, le sue dichiarazioni sulla prestazione dei nerazzurri.