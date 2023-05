Inter, momento clou: sms per Inzaghi, la LuLa ora brilla e lo dicono gol e numeri

Alla fine è successo e finalmente. Una serie di problemi fisici e di congetture astrali non ha permesso alla LuLa di brillare come quando è nata, nell'anno dello scudetto dell'Inter. Lukaku e Lautaro si sono ritrovati all'Inter ma non è stata un'annata semplice per la coppia, specie per i problemi fisici del calciatore belga che si sta ritrovando ora, nell'ultima parte della stagione e ha ritrovato l'argentino.

Proprio Lautaro Martinez, dopo la doppietta segnata alla Lazio, è diventato il terzo interista dopo due bomber come Vieri e Icardi a segnare più di 15 gol in almeno tre stagioni consecutive negli ultimi 15 anni. Simone Inzaghi non li ha schierati spesso insieme da titolari, hanno piuttosto giocato insieme spezzoni di partita e la loro intesa si è vista e sentita. Come ieri, in occasione del secondo gol del Toro segnato alla squadra biancoceleste, il passaggio decisivo è arrivato proprio dai piedi di Romelu.

Nelle ultime due partite, come sottolineato da Skysport, sono arrivati due assist del giocatore belga per il compagno, era successo anche con l'Empoli. Insieme hanno giocato 17 volte ma hanno giocato insieme solo 90 minuti totali. Con Lautaro in campo Romelu ha segnato 4 gol e 4 sono le reti che l'argentino ha segnato con Big Rom in campo. Se sono zero gli assist di Lauti per il compagno, Lukaku è invece riuscito a dare tre assist al compagno. È un momento decisivo per la stagione dell'Inter, i tifosi sperano che quei due insieme facciano ancora scintille come è stato ai bei tempi. In vista c'è una semifinale di Champions, una finale di Coppa Italia e un quarto posto in campionato che vale tanto. E quei due hanno dato il loro segnale a Inzaghi, vogliono esserci, insieme e per l'Inter. Nel momento in cui conta.