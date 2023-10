Wanda su Icardi: “Noi meno ingordi. Quest’estate Mauro sarebbe potuto andare in un club…”

Dell'Italia a Wanda Nara mancano il cibo, la gente, gli amici. "Quando Mauro lascerà il calcio, vivremo qui, tra Milano e la nostra casa di campagna sul Ticino". L'argentina è tornata in Italia per partecipare al famoso reality condotto da Milly Carlucci, "Ballando con le Stelle". E alla rivista Oggi ha rilasciato una lunghissima intervista. Tra i tanti temi toccati c'è naturalmente anche quello della malattia. Sulla diagnosi Wanda non si è mai espressa: "Da quando l'ho saputa, da quando le infermiere mi sono corse incontro in lacrime, con i risultati in mano, non sono ancora riuscita a "elaborare" questo nome. Un giorno lo dirò, anche per aiutare chi ha lo stesso male. E se lo tengo per me è pure per non essere compatita. Anche perché riesco a fare una vita normale, per ora".