Pedullà: “Werner, Liverpool in agguato. Per i sostituti di Lautaro c’è tempo. L’Inter…”

Werner piace anche al Liverpool, il club inglese è in agguato da diverso tempo. Sicuramente la parola del giocatore conterà non poco per la decisione ultima sul suo futuro. La titolarità all’Inter sarebbe assicurata: l’accordo è da imbastire, ma il Barcellona ha fatto come proposta a Lautaro Martinez 13 mln di euro a stagione, più bonus. Il club interista, spiega Pedullà a Sportitalia, farà due attaccanti non uno: Mertens piace ai dirigenti interisti e lui sta prendendo tempo con il Napoli. Sui sostituti del giocatore argentino ci sarà sicuramente tempo. Quanto alle contropartite proposte dal Barcellona, Semedo è quello considerato più interessante da Marotta ed Ausilio.

(Fonte: Sportitalia)