Lautaro? E’ un altro l’addio da incubo che ha evitato l’Inter: Conte ha ‘urlato’ un grande ‘no’

Milan Skriniar non si trasferirà al Barcellona nella prossima finestra di mercato. Nelle ultime ore, le indiscrezioni su una possibile trattativa tra Inter e blaugrana per il difensore slovacco aveva messo in allarme tutti i tifosi nerazzurri, ma, a quanto pare, il difensore continuerà a giocare per Antonio Conte. E sarebbe stato proprio il tecnico a porre il veto alla sua partenza da Milano. Marotta, secondo quanto scritto da Francesc Aguilar di Mundo Deportivo, ci avrebbe anche ragionato su per una cifra non inferiore a 75 milioni di euro. Conte, però, si sarebbe mostrato intransigente:

“Milan Skriniar, difensore centrale slovacco dell’Inter, non è tra quei giocatori che possono trasferirsi. Per Antonio Conte è fondamentale nella sua difesa. Beppe Marotta ha elegantemente affermato che avrebbe considerato l’eventualità di una cessione di fronte a 75 milioni almeno. Il Barça non potrebbe raggiungere quella cifra nemmeno nei suoi sogni”.