Youth League, pagelle Viktoria Plzen-Inter: Pelamatti si prende la scena, Andersen è ovunque

Prima vittoria stagionale per i nerazzurri: ottima prestazione da parte dei ragazzi di Chivu, solo note positive

Fabio Alampi

Prima vittoria stagionale per l'Inter di Chivu, che si impone sul campo del Viktoria Plzen per 0-3 grazie a un'ottima prestazione. Decidono il gol di Carboni e la doppietta di Pelamatti nel primo tempo.

Le pagelle di Fcinter1908 su Viktoria Plzen-Inter:

Calligaris 6,5 Chivu gli concede un'altra chance, e il Viktoria Plzen gli regala una giornata sostanzialmente tranquilla: nessuna parata, si fa apprezzare per qualche uscita in rpesa alta.

Zanotti 7 La solita sicurezza: nei minuti iniziali il Viktoria Plzen attacca prevalentemente dalla sua parte, contiene senza fatica e rilancia l'azione offensiva.

Guercio 7 Non concede nulla agli attaccanti avversari e, quando non riesce con le buone, ricorre intelligentemente alle cattive, come dimostra il cartellino giallo speso per fermare una ripartenza potenzialmente pericolosa. (dal 28' st Stante 6 Minuti finali)

Fontanarosa 7 Torna al centro della difesa e comanda il reparto con personalità, come gli chiede Chivu. Si concede anche qualche chiusura in bello stile come piace a lui.

Pelamatti 8 Lo Zar è tornato: padrone della fascia sinistra, difende e si propone in avanti con continuità. Realizza un'incredibile doppietta e mette in mostra il suo mancino educato sia in fase di tiro che di cross.

Andersen 7,5 Conferma, una volta di più, che mezz'ala è il suo ruolo: contrasta, riparte, mette lo zampino sul gol di Carboni, confeziona l'assist per la seconda rete di Pelamatti, colpisce il palo. Quantità e qualità. (dal 28' st Martini 6 Entra per far rifiatare il centrocampo)

Bonavita 6,5 Non si vedeva dalla prima giornata di campionato: si piazza davanti alla difesa e detta i ritmi della manovra, "pulendo" un sacco di palloni. Rientro prezioso. (dal 38' st Stankovic sv)

Kamate 6,5 Meno arrembante del solito, si fa vedere meno in fase offensiva ma dimostra di essere elemento imprescindibile per la squadra. (dal 38' st Di Maggio sv)

Carboni 7,5 Già dai primi minuti fa capire di essere in giornata buona: si fa dare il pallone con personalità, dribbla e calcia con una naturalezza disarmante. Segna un gol e ne sfiora almeno altri due. Prestazione da leader, tecnico e non solo.

Iliev 7 Largo a sinistra, parte in slalom e fa ammattire la difesa avversaria. Mezzo voto in meno perchè spesso si "piace" troppo. (dal 20' st Owusu)

Esposito 6,5 Fa a sportellate da solo contro i ruvidi centrali del Viktoria Plzen, apre spazi per i compagni, lavoro sporco preziosissimo per la squadra. Nella ripresa cerca insistentemente il gol che avrebbe tanto meritato: arriverà presto.

Chivu 7,5 Una delle migliori Inter della sua gestione: approccio perfetto, sicurezza in difesa, precisione sotto porta. Il tutto portando avanti la politica dei giovani: chiude con ben 7 ragazzi del 2005 in campo. Risultato che ci voleva e che riporta fiducia ed entusiasmo nell'ambiente: che questa vittoria sia solo la prima di una lunga serie.