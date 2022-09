Youth League, Viktoria Plzen-Inter 0-3 risultato finale: prima vittoria per i nerazzurri!

Un'Inter bella, continua, brillante atleticamente, attenta in difesa e letale in attacco vince 0-3 sul campo del Viktoria Plzen e conquista la sua prima vittoria stagionale. La Primavera nerazzurra parte forte fin dai primi minuti e archivia la pratica già nel primo tempo grazie a 3 reti nel giro di meno di 5 minuti. La copertina spetta di diritto ad Andrea Pelamatti: il terzino sinistro nerazzurro segna la doppietta che apre e chiude il tabellino, in mezzo il gol del solito Carboni. Nella ripresa i ragazzi di Chivu si limitano a controllare, forti del risultato e complice un avversario rinunciatario, che non crea mai pericoli dalla parte di Calligaris. L'Inter sfata il tabù vittoria e si porta momentaneamente in testa al girone C di Youth League, in attesa del risultato finale di Bayern Monaco-Barcellona: una grande iniezione di fiducia, che dovrà servire come punto di partenza per i prossimi impegni.