Hai perdonato Lukaku per come è andato via?

"Perdonare Lukaku? Non so se sia la parola giusta. Noi ci siamo rimasti male soprattutto per la tempistica e perché non è stato chiaro dall'inizio, se fosse stato chiaro fin da subito avremmo fatto un'altra strategia sul mercato. E' andata così ma gli auguro una grande carriera".