Zanetti: “Inter vuole primo posto nel girone di CL. Lautaro erede Messi, è un leader”

Il vicepresidente del club nerazzurro ha parlato delle italiane in Coppa e di chi potrebbe raccogliere l'eredità di Lionel: per lui Martinez e ha spiegato perché

Javier Zanetti ha parlato in un'intervista a Planetwin365.news e ha parlato delle italiane in Champions, tra cui l'Inter ovviamente. «Tutti hanno le potenzialità e le possibilità di farlo, quindi dipende da ognuna di loro. Forse qualcuna avrà più difficoltà delle altre perché comunque sono tutte competizioni europee sempre complesse. Riguardo all'Inter, abbiamo raggiunto la qualificazione con merito ma ora c'è da giocarsi il primo posto e non è affatto scontato, per cui metteremo la massima concentrazione per le ultime due partite», si legge sul sito.