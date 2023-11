Inter, Lautaro chiama e Thuram risponde: posta una foto accanto a lui

La squadra nerazzurra si è ritrovata alla Pinetina dopo la pausa per le Nazionali e i due attaccanti si caricano in vista della Juve

Insieme hanno segnato finora in totale, tra campionato e Champions, 19 gol (sui 34 totali segnati dalla formazione di Inzaghi) e 10 assist. Questi i numeri di Lautaro Martinez e Thuram che oggi, dopo la pausa per le Nazionali, si sono ritrovati alla Pinetina per l'allenamento odierno in vista della partita contro la Juve di domenica 26 novembre, in programma a Torino alle 20.45.