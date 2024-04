«Giusto. È nei momenti difficili che non bisogna pentirsi delle scelte fatte e supportare il mister e credere nella cultura del lavoro. Nelle difficoltà bisogna essere resilienti e credere di più in tutto quello che fai. Credo che questa squadra abbia valori umani importanti, individualmente e come gruppo e fa la differenza. Un aggettivo per Inzaghi? Straordinario, prima come uomo poi nel gestire i momenti di difficoltà e a tenere il gruppo concentrato, con una grande cultura del lavoro. Non si rende conto neanche lui di quello che ha fatto, lo ho abbraccio in campo. Ha scritto coi ragazzi una pagina importante che ha reso felici gli interisti di tutto il mondo», ha concluso l'ex capitano.