FCIN1908 / Zaza, entourage lascia aperta chance Inter last minute

L’Inter cerca un rinforzo per il reparto offensivo in queste ultime ore di mercato. L’idea Giroud è complicata sia per la concorrenza, Lazio e Tottenham ci stanno provando seriamente, ma anche per i tempi ristretti per un trasferimento internazionale. Stesso discorso valido anche per Slimani, in prestito al Monaco.

Così, secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l’Inter potrebbe andare su una pista italiana nelle ultime ore di mercato: ipotesi Simone Zaza dal Torino come vice Lukaku per Conte. L’entourage dell’attaccante granata ha lasciato uno spiraglio aperto per il trasferimento in queste ultime ore di mercato.