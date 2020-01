Dalla Francia – Inter, si complica la pista Slimani: il Monaco blocca la cessione

Si complica l’affare Slimani per l’Inter. Secondo quanto riferisce il portale francese Le10Sport, il Monaco ha deciso di non cedere l’attaccante algerino, in prestito fino al termine della stagione dal Leicester.

Nonostante la volontà di Slimani, che vorrebbe lasciare il Principato, il club monegasco vuole trattenere il calciatore, nel mirino dell’Inter per il ruolo di vice Lukaku, ma anche di Manchester United e Tottenham.

Il sito rivela, inoltre, che il Leicester preferirebbe cederlo all’Inter per non rinforzare due concorrenti in Premier League.