Zazzaroni: “Inter, Calhanoglu evoluto in Pirlo. Tra Djokovic e Sinner…”

E' del direttore Ivan Zazzaroni il commento sul Corriere dello Sport dopo Inter-Juventus di ieri sera al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Cinquantasette punti su 66, 64 gol stagionali, sempre a segno in campionato da metà agosto a inizio febbraio e c’è ancora qualcuno che pensa che l’Inter sia avvicinabile, ovviamente in assenza di epidemie di aviaria o di mucca pazza ad Appiano Gentile. La squadra di Inzaghi ha più qualità, più soluzioni, possiede più chiavi interpretative, più stabilità e esperienza. È la più forte: lo ripeto da mesi, e ci sono interisti che si offendono ritenendola una provocazione o il tentativo di sminuire la possibile impresa.

Presentata come la semifinale di uno Slam, Inter-Juve in qualcosa me l’ha ricordata: solo che Djokovic ha giocato da Djokovic, mentre Sinner sembrava quello dei primi due set con Medvedev in finale. Temendo i lungolinea, il verticale, si è lasciato aggredire, a lungo sopraffare, raramente ha forzato il colpo.