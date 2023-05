Zenga: “Ecco la vera bravura di Inzaghi. Risultati Inter? Vi faccio questi due nomi”

In studio a Sky Sport prima di Inter-Sassuolo , l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha parlato anche del ko del Milan: “Dopo Milan-Lazio avevamo detto tutti che il Milan stava bene. Forse era la Lazio che non stava così bene? Mi chiedo questo.

Fantastico come Darmian abbia praticamente sostituito Skriniar, non c’era il suo sostituto. Va menzionato quanto fatto da lui. E fantastico anche il ruolo di Mkhitaryan, questi due giocatori hanno permesso agli altri di rientrare. Le insidie dell’Inter ora stanno nel calendario, con tutte queste partite ravvicinate e difficile, non è un calendario semplice. La bravura di Inzaghi è stata quella di ruotare i giocatori per averli tutti al 100% quando giocano”, le sue parole.