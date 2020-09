Sky – Inter, anche Zhang ad assistere all’allenamento. E su Vidal…

Anche il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è arrivato ad Appiano Gentile per assistere al secondo allenamento di giornata della squadra di Antonio Conte. Lo riporta Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport. Il numero uno nerazzurro, dunque, ha voluto far sentire la sua vicinanza al gruppo, che sta preparando l’inizio della stagione. Intanto, riferisce Barzaghi, sul mercato sono stati fatti netti passi avanti per Arturo Vidal, tanto che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’attesa svolta.