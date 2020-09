Inter, Conte chiaro: Alonso in cima alla lista. “Kanté? Arrivata la risposta del Chelsea”

Sembra chiaro: l’Inter è intenzionata a cercare un altro rinforzo sulla fascia sinistra, Aleksandar Kolarov, infatti, può essere utilizzato anche da terzo centrale di sinistra. Dunque, lo spazio per un altro colpo c’è. E quel colpo potrebbe anche essere Marcos Alonso, il nome messo in cima alla lista da Antonio Conte. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l’allenatore nerazzurro lo preferirebbe anche a Emerson Palmieri, trattato dall’Inter nelle scorse settimane.

Ovviamente non è un’operazione facile, per costi e disponibilità attuali delle casse interiste. Ma, qualora dovesse uscire Dalbert, potrebbe presto partire l’assalto. Anche perché, in quel ruolo, il Chelsea si è già coperto con l’arrivo molto oneroso di Ben Chilwell.

Capitolo Kanté: Lampard è stato chiaro, non vuole privarsene. E proverà di tutto pur di trattenerlo a Stamford Bridge. E il Chelsea sembra sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore. Tanto che, riferisce calciomercato.com, non si muoverà da Londra per meno di 70 milioni di euro:

“Da Londra fanno sapere che Kanté non si muove per meno di 70 milioni, questa la sua valutazione di base. Oggi, un’operazione complicatissima di cui l’Inter è consapevole pur apprezzando molto il francese. Dialoghi col Chelsea sì, affari vicini non ancora…“.

(Fonte: calciomercato.com)