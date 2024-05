Zhang sta provando in tutti i modi a non perdere, entro domani, il controllo del pacchetto di maggioranza dell'Inter

Zhang sta provando in tutti i modi a non perdere, entro domani, il controllo del pacchetto di maggioranza dell'Inter . Addirittura, secondo Tuttosport, il presidente nerazzurro starebbe provando a coinvolgere il governo cinese. Oaktree, dal canto suo, ragiona già su come gestione l'Inter nei prossimi anni:

"La partita sembra oggettivamente chiusa, anche se Zhang jr sta provando in tutte le maniere a trovare un modo per prolungare la sua vita da proprietario, restituendo i soldi oppure ottenendo da Oaktree una proroga per avere così il tempo per un'uscita più onorevole, ovvero vendere lui il club entro un tot di mesi (...)".