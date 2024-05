Oaktree ad un passo

Steven non è riuscito a trovare una soluzione per evitare l'escussione del pegno (le quote dell'Inter) e ha tentato di estendere i tempi del prestito anche a tassi di interessi più alti di quelli attuale. Una specie di soluzione ponte che gli avrebbe permesso di gestire la società nerazzurra e la sua vendita in prima persona. E il comunicato del presidente di qualche giorno fa ha probabilmente peggiorato le cose. Oaktree - spiega la rosea - ha già pronto il comunicato con cui ufficializzerà l'escussione del pegno per la mancata restituzione del prestito. In quel momento l'Inter passerà nelle mani del fondo. "Poi si andrà, nel Lussemburgo, ad una battaglia legale", conclude la rosea.