Inter, Zhang passa ai fatti: la dirigenza rinnova in blocco. E con Inzaghi…

Il presidente nerazzurro è rientrato in Italia, e da oggi tornerà operativo a tutti gli effetti: il programma

Il 2022 dell'Inter si è aperto con il successo per 2-1 sulla Lazio, ottava vittoria consecutiva. A San Siro, dopo un'assenza lunga più di 7 mesi, c'era anche il presidente Steven Zhang, finalmente rientrato in Italia e pronto ora a riprendere possesso del suo ufficio in viale della Liberazione. Il primo punto in agenda, come scrive il Corriere dello Sport, riguarda il rinnovo dei contratti della dirigenza: "Dopo l'atterraggio di venerdì a Malpensa, la visita di sabato ad Appiano Gentile, con tanto di cena con la squadra, il tecnico e la dirigenza, ieri sera Steven Zhang ha assistito a Inter-Lazio dalla tribuna autorità di San Siro. Mancava dal 23 maggio quando ai nerazzurri venne consegnata la coppa di Campioni d'Italia e lui posò in campo felice per decine di foto".