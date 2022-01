Diretta LIVE, Inter-Lazio 1-1: Immobile replica a Bastoni, al via la ripresa

Seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, l'Inter ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Meazza

MILANO - L'Inter torna in campo e lo fa nel posticipo della seconda gara di ritorno contro la Lazio al Meazza. Nerazzurri di rincorsa sul Milan che grazie alle due gare disputate in più rispetto agli uomini di Simone Inzaghi, hanno centrato il primato in classifica. Alla Scala del Calcio arriva la Lazio di Maurizio Sarri, unica squadra capace nel girone d'andata di battere l'Inter. Il tecnico nerazzurro non può contare su Calhanoglu, spazio in mediana a Gagliardini insieme a Brozovic e Barella. Confermati Dumfries e Perisic sulle corsie esterne, panchina per Dzeko con Sanchez promosso titolare accanto a Lautaro. Confermato il pacchetto difensivo composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni