Futuro Inter, doppia trattativa condotta da Zhang: le ultime e gli scenari

Sono giorni cruciali per il futuro societario dell'Inter , che entro il 20 maggio saprà se Steven Zhang resterà al timone del club o se dovrà abbandonare in favore di un altro proprietario. Tutto dipende, come riferisce calciomercato.com, dalla doppia trattativa che il proprietario nerazzurro sta conducendo:

"Se il gruppo Suning hanno ancora qualche possibilità di non perdere il controllo sull’Inter e l’opportunità di guadagnare su un’eventuale cessione - la acquisirono da Thohir per una cifra compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro, debiti compresi - lo devono alla buona riuscita della doppia trattativa che il presidente Steven Zhang sta conducendo col fondo californiano per ottenere una proroga per uno o altri due anni del finanziamento di 275 milioni di euro (salito a 380 con gli interessi) a tassi ancora più elevati di quelli attuali o con un altro soggetto disposto a farsi carico della situazione attualmente facente capo a Oaktree".