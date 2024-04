Non si fermano le voci sulla cessione dell'Inter . Come anticipato ieri da alcuni quotidiani, una famiglia saudita è fortemente interessata all'acquisizione del club, una trattativa in cui è impegnato in prima persona Steven Zhang . Repubblica svela altri retroscena sulla possibile cessione del club nerazzurro. "Non bancabile. Così il fondo sovrano saudita Pif ha bollato l’opzione di acquistare l’Inter, rifiutando di partecipare all’operazione che le era stata proposta da una ricca famiglia del regno. Da qui, la decisione da parte della famiglia di procedere da sola. O meglio, di cercare altri investitori, per radunare una cordata".

"Il mandato di spulciare i conti dell’Inter, per valutare se sia profittevole investire nella società e per stabilire un prezzo, è in mano agli avvocati di uno studio legale multinazionale, con sede principale a Londra e uffici in venti Paesi, Italia compresa. I legali hanno chiesto alla proprietà interista documenti, dalla contabilità ai verbali dei cda. In parallelo, l’investitore saudita lavora per raccogliere i fondi necessari all’acquisto, rivolgendosi al mondo del private equity, tanto nell’area del Golfo quanto in Europa e Stati Uniti. Poco probabile invece che denaro possa arrivare dalle banche", sottolinea il quotidiano.