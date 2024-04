L'Inter è campione d'Italia per la 20a volta nella sua storia e, d'ora in poi, potrà mettere sul petto le due stelle tanto desiderate

L'Inter è campione d'Italia per la 20a volta nella sua storia e, d'ora in poi, potrà mettere sul petto le due stelle tanto desiderate. Da Nanchino, anche il presidente Steven Zhang ha esultato per il grande traguardo raggiunto dai ragazzi di Simone Inzaghi. Ecco la storia pubblicata su Instagram: