Zhang fa felice l’Inter: ecco i soldi, non aumentano i debiti. Ma si va oltre: l’altra mossa

I soldi sì, l'aumento dei debiti no. Il gol di Steven Zhang sta per essere messo a segno. Il presidente dell'Inter è dato in arrivo a Milano per la giornata di domani. Il figlio del fondatore di Suning ha chiuso la trattativa con il fondo americano Bain Capital, che dovrebbe partecipare da solo all'operazione, senza la collaborazione con l'altro fondo a stelle e strisce Oaktree.

Ma è il dettaglio dell'operazione da 250 milioni di euro che fa felice l'Inter. "Di fatto il prestito sarebbe a carico della Great Horizon sarl, ovvero il veicolo lussemburghese attraverso il quale Suning controlla (per il 68,55%) il club nerazzurro. Questo significa che, di fatto, sarebbe Suning a costruire un’operazione di debito e non direttamente l’Inter. A fronte del prestito, la Great Horizon (dunque Suning) darebbe sì in pegno una parte delle azioni del club. Ma la futura operazione di rimborso con i relativi interessi, per intendersi, sarebbe a carico di Suning e non della società di viale della Liberazione, che invece ha sulle spalle i famosi 375 milioni di bond", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Non l'ultima mossa

Suning, però, ha sempre in mente di far entrare in partner di minoranza al posto di LionRock, che detiene il 31% delle quote. Ma questa parte dell’operazione dovrebbe avvenire in un secondo momento, quando non è escluso che sia la stessa Bain Capital a entrare come socio, spiega ancora la Rosea.

Una doppia mossa che dovrebbe garantire solidità al progetto nerazzurro anche per il prossimo futuro.