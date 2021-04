Inter, 250 mln per il rilancio. Bain Capital in pole: le prossime mosse di Suning

La società nerazzurra avrà un finanziamento tramite Great Horizon e non andrà ad aumentare il debito del club

Da qualche giorno si parla dei due fondi statunitensi, Oaktree e Bain Capital . Non c'è ancora da escludere che i due fondi lavorino insieme. Ma nelle ultime ore Bain Capital sembra essere in vantaggio per garantire alla società interista i 250 mln utili. E la novità di queste ore è sulla strutturazione dell'operazione, spiega la rosea. "Di fatto il prestito sarebbe a carico della Great Horizon sarl. È il veicolo lussemburghese attraverso il quale Suning controlla (per il 68,55%) il club nerazzurro. Questo significa che, di fatto, sarebbe Suning a costruire un’operazione di debito e non direttamente l’Inter. A fronte del prestito, la Great Horizon (dunque Suning ) darebbe sì in pegno una parte delle azioni del club. Ma la futura operazione di rimborso con i relativi interessi, per intendersi, sarebbe a carico di Suning e non della società di viale della Liberazione, che invece ha sulle spalle i famosi 375 milioni di bond", si legge in un articolo di Davide Stoppini.

Il gruppo cinese a capo dell'Inter è riuscito a trovare le risorse dalla cessione del 23% di Suning.com per 1.9 miliardi di euro e ha dato prova della sua forza. La Great Horizon trasferirebbe sulla società nerazzurra circa 200 milioni attraverso un finanziamento soci, non un aumento di capitale come inizialmente immaginato e per questo l'Inter ne uscirà rafforzata. Perché non andrebbe a peggiorare la situazione dei debiti. Suning comunque resta in attesa di novità per la cessione delle quote, in particolare quelle che ore sono nelle mani di Lion Rock. In un secondo momento si penserà mettere quel 30% della società sul mercato. E potrebbe essere proprio Bein Capital, oggi in pole per il finanziamento da 250 mln, ad entrare in società con gli Zhang che comunque resterebbero a capo della maggioranza.