Inter, Steven Zhang ha fretta di tornare: pressing sulle autorità cinesi. E con Conte…

Steven Zhang freme: il presidente dell’Inter ha fretta di lasciare la Cina e fare rientro a Milano. Per stare vicino alla squadra, ma anche per chiarirsi di persona con Antonio Conte dopo il pesante sfogo del tecnico. Secondo il Corriere dello Sport, il numero uno nerazzurro è in contatto continuo con le autorità del suo Paese:

“Il presidente, soddisfatto per la vittoria di mercoledì, è in contatto con le autorità cinesi per capire quando potrà rientrare in Italia o volare direttamente in Germania. Il suo progetto è quello di essere presente all’eventuale finale, ma non disdegnerebbe neppure di sedere in tribuna per le partite precedenti (già lunedì o quello successivo?). Sta cercando di capire come ottenere il via libera per partire evitando la quarantena e rispettando le disposizioni del protocollo Uefa. Il chiarimento con Conte, a stagione finita, vorrebbe farlo faccia a faccia: troppo delicati e importanti per il futuro gli argomenti per affrontarli in video conferenza“.