L’Inter ‘brucia’. CdS svela: “Ecco perché Zhang ha imposto i 60mln di attivo sul mercato”

L'Inter cerca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per tornare tra le grandi d'Europa, ma anche per respirare dal punto di vista economico. Come rivela il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri bruciano circa 10 milioni di euro al mese, fatto che sta alla base della decisione di Steven Zhang di imporre alla dirigenza un attivo di mercato da 60 milioni di euro, da raggiungere entro il 30 giugno:

"Insomma, si tratterebbe di ossigeno puro per una società che, come noto, brucia cassa e ha bisogno costante di liquidità. L’attivo di mercato da almeno 60 milioni, da raggiungere entro il prossimo 30 giugno, è stato fissato proprio per questo. Peraltro, le cifre in ballo fanno capire una volta di più come la qualificazione alla prossima Champions sia, probabilmente, ancora più vitale".